Ивановская область заняла 51-е место в рейтинге материального благополучия

По итогам 2025 года Ивановская область оказалась на 51-м месте среди 85 регионов России по материальному благополучию населения.
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