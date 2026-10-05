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Ивановская область заняла 51-е место в рейтинге материального благополучия

Ивановская область заняла 51-е место в рейтинге материального благополучия

По итогам 2025 года Ивановская область оказалась на 51-м месте среди 85 регионов России по материальному благополучию населения.

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