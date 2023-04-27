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В Хабаровске выявили хищение при реконструкции окружного Дома офицеров

В Хабаровске выявили хищение при реконструкции окружного Дома офицеров

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления бюджетными средствами в размере около 48 млн рублей при исполнении государственного контракта.

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