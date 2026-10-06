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МИД России назвал евроинтеграцию Грузии погоней за ускользающим горизонтом

МИД России назвал евроинтеграцию Грузии погоней за ускользающим горизонтом

Россия остается основным покупателем грузинских товаров, заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин 6 октября в интервью РИА Новости.

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