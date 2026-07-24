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Происшествия

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Владимир Кубышко поздравил выпускников Академии управления МВД России

Владимир Кубышко поздравил выпускников Академии управления МВД России

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Владимир Кубышко принял участие в торжественной церемонии выпуска специалистов для органов внутренних дел, окончивших Академию управления МВД России.

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