Google перестал «сливать» местоположение пользователей правоохранительным органам

Google изменил способ хранения и доступа к данным "Истории местоположения" в приложении Maps. Этот шаг делает теперь бесполезными юридические запросы о предоставлении карты передвижений пользователей в определенном месте и в определенное время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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