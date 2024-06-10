Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Поток бреда выдал автор этой говностатейки. https://dzen.ru/a/ZQmsMZz0llegiY3P?ysclid=lx9snltqls747051051Про мечети и выте...
  • Анатолий Шадрин
    Браво, автор! Опроверг всю эту муть про «многонациональное и многоконфессиональное государство», про «терпимость» и д...Про мечети и выте...
  • zhanna simonova
    Их подстрекает Англия,считая что в этом кофликте она выиграет.Почему европейцы ...

Бородачи танцевавшие лезгинку в центре Питера и вызвавшие сотрудников ДПС выйти "один на один" теперь раскаиваются

Бородачи танцевавшие лезгинку в центре Питера и вызвавшие сотрудников ДПС выйти "один на один" теперь раскаиваются

Несколько дней назад, в Северной столице произошел очередной культурный обмен в ходе которого представители одной из этнических групп нашей многонациональной страны, демонстрировали чудеса пластики и гибкости, посредством танца, известного широкой аудитории как лезгинка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх