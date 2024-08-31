Программа Искусственный интеллект была и есть всего лишь - программа

AIGC сталкивается с многочисленными препятствиями при замене людей-создателей, несмотря на цифровую трансформацию: эксперт на конференции internet civilization conferenceКитайская конференция Internet Civilization Conference 2024.
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