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В России предложили ввести самозапрет покупок на маркетплейсах

В России предложили ввести самозапрет покупок на маркетплейсах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в Минэкономразвития с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах.

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Комментарии
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tsan tsan
Некоторые депутаты считают своей основной задачей дискредитацию Госдумы, поэтому обнародуют такие идиотские законодательные инициативы.
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11 час.
Лидия Курзаева
Видно более существенных дел  и идей у нашей  Думы нет, как ввести запрет на покупку товаров. .&quot; В последние годы процент людей, совершающих подобные приобретения хотя бы раз в месяц, вырос до 35 процентов.&quot;   Разве это плохо, что люди могут себе позволить что-то купить.   Идиотизм какой- то.  Хочется сказать этому депутату  - Ну какое вам дело сколько и чего я купила?  А сколько ваша жена и  в каких магазинах делаете покупки?    Сколько за месяц и на какую сумму? А на неё ваш запрет распространяется или нет?
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1 час.

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