В России предложили ввести самозапрет покупок на маркетплейсах

Лидия Курзаева

Видно более существенных дел и идей у нашей Думы нет, как ввести запрет на покупку товаров. ." В последние годы процент людей, совершающих подобные приобретения хотя бы раз в месяц, вырос до 35 процентов." Разве это плохо, что люди могут себе позволить что-то купить. Идиотизм какой- то. Хочется сказать этому депутату - Ну какое вам дело сколько и чего я купила? А сколько ваша жена и в каких магазинах делаете покупки? Сколько за месяц и на какую сумму? А на неё ваш запрет распространяется или нет?