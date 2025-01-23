Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в Минэкономразвития с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах.
В России предложили ввести самозапрет покупок на маркетплейсах
Комментарии
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tsan tsan
Некоторые депутаты считают своей основной задачей дискредитацию Госдумы, поэтому обнародуют такие идиотские законодательные инициативы.
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11 час.
Лидия Курзаева
Видно более существенных дел и идей у нашей Думы нет, как ввести запрет на покупку товаров. ." В последние годы процент людей, совершающих подобные приобретения хотя бы раз в месяц, вырос до 35 процентов." Разве это плохо, что люди могут себе позволить что-то купить. Идиотизм какой- то. Хочется сказать этому депутату - Ну какое вам дело сколько и чего я купила? А сколько ваша жена и в каких магазинах делаете покупки? Сколько за месяц и на какую сумму? А на неё ваш запрет распространяется или нет?
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1 час.
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