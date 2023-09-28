Решетников: экономика России за восемь месяцев текущего года выросла на 2,5%

РИАМО - 28 сен. Цифры по росту экономики страны были установлены 27 сентября, cообщил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на пленарном заседании Московского финансового форума.
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