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Газета.ру

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В редакции RT выяснили, что российские фильмы должны зарабатывать Х2 в прокате

В редакции RT выяснили, что российские фильмы должны зарабатывать Х2 в прокате

Чтобы уйти в ноль, отечественный фильм должен собрать в прокате примерно вдвое больше потраченных на него средств.

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