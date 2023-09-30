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Radio Tapok и War Thunder выпуститли клип к фильму “Литвяк” Российский рок-певец Олег А...

Radio Tapok и War Thunder выпуститли клип к фильму “Литвяк” Российский рок-певец Олег А...

Radio Tapok и War Thunder выпуститли клип к фильму “Литвяк”Российский рок-певец Олег Абрамов, более известный аудитории как Radio Tapok, опубликовал на своем канале клип “Белая Лилия”, созданный совместно с компанией Gaijin и их игрой War Thunder.

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