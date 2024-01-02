Китай развернул в космосе связь со скоростью 10 Гбит/с

Исполнительный вице-президент Nationstar Aerospace д-р Чжао Хунцзе (Dr. Zhao Hongjie), выступая на китайском ТВ, сообщил о том, что КНР реализовала в космическом пространстве сверхскоростную лазерную связь.
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