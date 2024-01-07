На украинском ТВ черти танцуют в церкви и желают смерти россиянам (ВИДЕО

На украинском ТВ накануне Рождества показали жуткий музыкальный номер. В сатанинском клипе украинские артисты, загримированные под чертей, танцуют в церкви и желают россиянам «болезней в каждую семью, происшествий и пятизвёздочный эшафот в Москве».