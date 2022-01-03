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Миллер: Газохранилища Европы и Украины критически опустошены

Миллер: Газохранилища Европы и Украины критически опустошены

«Газпром» закачал в подземные хранилища Европы миллиард кубометров газа на конец декабря. Об этом сегодня на совещании о прохождении отопительного сезона у президента РФ доложил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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