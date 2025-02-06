На Западе указали на вдохновение Маска одним фактом о Дурове

Основатель Telegram Павел Дуров смог с небольшой компанией организовать работу мессенджера. Этот факт вдохновил американского миллиардера Илона Маска уволить 80 процентв сотрудников соцсети Х (тогда она называлась Twitter), это описывается в книге «Предел символов» Кейт Конгер и Райана Мака, передает Wired.