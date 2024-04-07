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Из-за наводнения в Орске госпитализированы шесть взрослых и трое детей

Из-за наводнения в Орске госпитализированы шесть взрослых и трое детей

Известия Из-за наводнения в Орске за медицинской помощью обратилось 99 человек, включая 18 детей. Госпитализация потребовалась девяти пациентам, трое из которых – дети, сообщил журналистам 7 апреля помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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