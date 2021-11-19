Бывший командир уссурийских десантников теперь служит комдивом на Черном море

До недавнего времени командовавший 83-й десантно-штурмовой бригадой ВДВ в Уссурийске Александр Корнев получил новое назначение.
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