Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    А как насчёт медицинских кислородных концентраторов?Ленинградская арм...
  • Vladimir Osheschko
    Отказываться от выращивания технической конопли-большая глупость.Из конопли в Прим...
  • Виктор Шиховцев
    Прокуратура - ручная болонка власти. Как и КС, который молчит, невзирая на грубейшие нарушения!Петербуржцы прося...

Бывший командир уссурийских десантников теперь служит комдивом на Черном море

Бывший командир уссурийских десантников теперь служит комдивом на Черном море

До недавнего времени командовавший 83-й десантно-штурмовой бригадой ВДВ в Уссурийске Александр Корнев получил новое назначение.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх