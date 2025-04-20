Иван, не помнящий родства. Иван Ургант получил от России всё: деньги, славу, признание, любовь публики, профессиональные награды.
Русофобия Урганта настолько сильна, что он обрубает последние нити с нашей страной ©
Комментарии
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Таисия Верещак
Уехавшие хоть честно поступили, признавшись в своей русофобии. А сколько осталось молчунов, ждунов?
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5 час.
Надежда
Вы что, смеетесь, какой респект! Да митька вместе урвантом выставил черный квадрат и ломанулся с ним за рубеж! Но вовремя смекнул, что его "юмор" не поймут нигде и никому он не сдался на западе. И сразу же повернул лыжи обратно, где быстренько занял все злачные места и стал грести деньги где только возможно! Посмотрите, его морда из телевизора не вылезает, в мечталионе всем миллионы "дарит", "получил в подарок мотоцикл за 100 рублей в рекламе «Национальной Лотереи»", рекламит предателя тинькова!( Хитрый и изворотливый приспособленец этот митек, не за что ему респект выказывать
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3 час.
SM
Sergey Mosyagin
Подонок... Просто подонок..Артист, это профессия, она у него хороша... Но в остальном ущербность, как человека. Так бывает, поэтому отношение к профессиональным достоинствам и моральным всегда отличалось...Актёры, артисты, скоморохи, шуты, это очень разное... Он среднее, а это уже приговор...
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1 час.
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