Русофобия Урганта настолько сильна, что он обрубает последние нити с нашей страной ©

Надежда

Вы что, смеетесь, какой респект! Да митька вместе урвантом выставил черный квадрат и ломанулся с ним за рубеж! Но вовремя смекнул, что его "юмор" не поймут нигде и никому он не сдался на западе. И сразу же повернул лыжи обратно, где быстренько занял все злачные места и стал грести деньги где только возможно! Посмотрите, его морда из телевизора не вылезает, в мечталионе всем миллионы "дарит", "получил в подарок мотоцикл за 100 рублей в рекламе «Национальной Лотереи»", рекламит предателя тинькова!( Хитрый и изворотливый приспособленец этот митек, не за что ему респект выказывать