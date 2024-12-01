Чистай волонтерлары махсус хәрби операциядәгеләргә 50 пар кышкы аяк киеме тапшырды

Чистай волонтерлары махсус хәрби операциядә катнашучыларга 50 пар кышкы аяк киеме тапшырдылар. Бу хакта социаль челтәрдәге үз битендә шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары һәм махсус хәрби операция волонтеры Айрат Хамматов хәбәр итте.
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