Уголовное дело в отношении Евгении Гуцул и одного из секретарей направлено в суд

Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное преследование и направила уголовное дело в отношении Евгении Гуцул и одного из секретарей центрального офиса бывшей политической партии «Шор» в суд для рассмотрения по существу, сообщила Антикоррупционная прокуратура.