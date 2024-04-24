Уголовное дело в отношении Евгении Гуцул и одного из секретарей направлено в суд

Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное преследование и направила уголовное дело в отношении Евгении Гуцул и одного из секретарей центрального офиса бывшей политической партии «Шор» в суд для рассмотрения по существу, сообщила Антикоррупционная прокуратура.
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