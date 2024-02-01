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Лева из "Би-2" заявил, что не вернется в Россию

Лева из "Би-2" заявил, что не вернется в Россию

Музыкант Егор Бортник, который выступает под псевдонимом Лева в группе "Би-2", завил, что тюремное заключение в Таиланде стало для участников коллектива неожиданностью.

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Комментарии
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Е Пронина
и хорошо что не вернется)все их имущество в рф конфисковать
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18 час.
Meerflieger
А-а-а! Мы все умрём без Лёвы!!!😃😄😁😀😆🤣
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18 час.
Сергей Oблезов
Нет, предатели будут выданы в Россию и сидеть вы будете там!
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18 час.

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