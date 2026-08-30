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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Интер Майами» Ойос о покере Месси: «Нет слов, чтобы описать такую футбольную красоту. Не думаю, что он обычный футболист»

Исполняющий обязанности главного тренера « Интер Майами » Гильермо Ойос прокомментировал выступление Лионеля Месси в матче с « Монреалем ».

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