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Царьград

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"Бессмертный полк" возвращается: память о героях чтят в Пусане и Вашингтоне

"Бессмертный полк" возвращается: память о героях чтят в Пусане и Вашингтоне

После длительного перерыва акция "Бессмертный полк" прошла в Пусане, Вашингтоне и Амстердаме. Мероприятие собрало более 100 участников в Южной Корее и включало шествия и концерты, посвящённые 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

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