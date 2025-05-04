"Бессмертный полк" возвращается: память о героях чтят в Пусане и Вашингтоне

После длительного перерыва акция "Бессмертный полк" прошла в Пусане, Вашингтоне и Амстердаме. Мероприятие собрало более 100 участников в Южной Корее и включало шествия и концерты, посвящённые 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии