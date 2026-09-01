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В ИЦиГ включили фрагменты генома комара в клетки человека

В ИЦиГ включили фрагменты генома комара в клетки человека

В России создали гибридные клетки человека и комара и смогли активировать в них ДНК насекомого. Эксперимент показал, что изначально «выключенные» фрагменты чужеродного генома можно запустить, если направить к ним большое количество белков-активаторов.

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