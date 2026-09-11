В Иванове задержан подозреваемый в серии мошенничеств

В МО МВД России «Ивановский» поступило заявление от 34‑летней местной жительницы. По словам женщины, в июле неизвестный взял в аренду четыре сапборда, оплатил суточное пользование, но до настоящего времени не вернул инвентарь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- НН В ходе спецоперац...
- Началось голосова...
- Аграриям региона ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым