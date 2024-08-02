Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета

Президент поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе Президент России Владимир Путин встретил вернувшихся после обмена заключенными россиян у трапа самолета во "Внуково-2".
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