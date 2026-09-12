В Ростовской области повреждён частный детский футбольный клуб «Авангард» в результате атаки дронов

Частный детский футбольный клуб «Авангард» в Таганроге получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщили 12 сентября глава города Светлана Камбулова и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
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