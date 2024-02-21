Стартуют торги акциями «Кристалла», Мосбиржа переводит Polymetal в третий уровень листинга – основные события 22 февраля

В четверг, 22 февраля, начнутся торги акциями Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл». В ходе IPO компании удалось разместить бумаги по верхней границе запланированного диапазона и привлечь порядка 1,15 млрд рублей.
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