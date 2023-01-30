Официальные лица и эксперты по обе стороны фронта согласны, что передача Киеву танков означает фактическое вступление Запада в классическую войну с Россией. Нам осталось победить.

ФОТО: MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Официальные лица и эксперты по обе стороны фронта согласны, что передача Киеву танков означает фактическое вступление Запада в классическую войну с Россией.
Популярные статьи
- Они ехали на Украину с желанием устроить сафари на "неотёсанных русских иванов" и неплохо подзаработать на убийствах."Иваны" внезапно оказались не такими уж и "неотёсанными", быстро превратив "диких гусей" в ощипанных куриц. Причём многих – в куриц-гриль.
- Экономическое развитие России блокируется олигархами – нужна национализация
- США переругались со всеми. Германия с Францией готовят против неё санкции, страны Южной Америки нацелилась на дружбу с Россией
Свежие комментарии