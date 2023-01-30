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Официальные лица и эксперты по обе стороны фронта согласны, что передача Киеву танков означает фактическое вступление Запада в классическую войну с Россией. Нам осталось победить.

Официальные лица и эксперты по обе стороны фронта согласны, что передача Киеву танков означает фактическое вступление Запада в классическую войну с Россией. Нам осталось победить.

ФОТО: MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Официальные лица и эксперты по обе стороны фронта согласны, что передача Киеву танков означает фактическое вступление Запада в классическую войну с Россией.

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