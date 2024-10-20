"Мы ждали этого 2,5 года": Белоусов перерубает железные дороги Украины

ИО

Игорь Овчаренко

Все дороги должны были быть уничтожены ещё в 2022 году. Всё, что запад передаёт Украине везут по ЖД. Похоже, что это не знают только наши генералы в ГЕНШТАБе.И сейчас на очень то бьют по ЖД станциям особенно в приграничье. Сколько осталось бы живыми ребят наших если бы это было бы сделано.