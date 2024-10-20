Шквал русских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре ломает военную логистику врага. Наконец-то у наших генералов дошли руки и до украинских железных дорог.
"Мы ждали этого 2,5 года": Белоусов перерубает железные дороги Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИО
Игорь Овчаренко
Все дороги должны были быть уничтожены ещё в 2022 году. Всё, что запад передаёт Украине везут по ЖД. Похоже, что это не знают только наши генералы в ГЕНШТАБе.И сейчас на очень то бьют по ЖД станциям особенно в приграничье. Сколько осталось бы живыми ребят наших если бы это было бы сделано.
Ответить
8 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Наконец - то!!! Бог в помощь! А то ведь все опасались бизнесу олигархов навредить! А то, что наши ребята гибли - это мелочи для них!
Ответить
5 час.
лл
лина любимцева
Россияне горячо поддерживают БЕЛОУСОВА!! Храни его Господь!!...
Ответить
1 час.
Свежие комментарии