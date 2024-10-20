Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сермяжко
    Центры принятия решений известны... Чего ждём?😀😱😅"Держитесь от них...
  • Sergey Ivanov
    Вообще- то Бастрыкину надо не дело мигранта брать на контроль, а брать на контроль начальника местного ОВД, который н...В Тюмени бородач ...
  • Леонид Никулин
    при любом идеологическом раскладе-мочить ублюдков корейцам ничего не помешаетКим Чен Ын спешит...

"Мы ждали этого 2,5 года": Белоусов перерубает железные дороги Украины

"Мы ждали этого 2,5 года": Белоусов перерубает железные дороги Украины

Шквал русских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре ломает военную логистику врага. Наконец-то у наших генералов дошли руки и до украинских железных дорог.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИО
Игорь Овчаренко
Все дороги должны были быть уничтожены ещё в 2022 году. Всё, что  запад передаёт Украине везут по ЖД.  Похоже, что это не знают только наши генералы в ГЕНШТАБе.И сейчас  на очень то  бьют по ЖД станциям особенно в приграничье. Сколько осталось бы живыми ребят наших если бы это было бы  сделано.
Ответить
8 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Наконец - то!!! Бог в помощь! А то ведь все опасались бизнесу олигархов навредить! А то, что наши ребята гибли - это мелочи для них!
Ответить
5 час.
лл
лина любимцева
Россияне горячо поддерживают БЕЛОУСОВА!! Храни его Господь!!...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх