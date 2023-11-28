Криптоплатформу Hounax обвинили в мошенничестве и краже $15,4 млн

Расследование в отношении Hounax: 120 млн гонконгских долларов в центре мошенничества. Полиция Гонконга начала активное расследование крипто-компании Hounax в связи с обвинениями в мошенничестве и похищении 120 млн гонконгских долларов (примерно $15,4 млн), по информации издания South China Morning.
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