Криптоплатформу Hounax обвинили в мошенничестве и краже $15,4 млн

Расследование в отношении Hounax: 120 млн гонконгских долларов в центре мошенничества. Полиция Гонконга начала активное расследование крипто-компании Hounax в связи с обвинениями в мошенничестве и похищении 120 млн гонконгских долларов (примерно $15,4 млн), по информации издания South China Morning.