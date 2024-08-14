Обманувшие на 200 млн рублей Ларису Долину мошенники звонили с Украины

Обманувшие на 200 млн рублей российскую певицу Ларису Долину мошенники звонили с Украины. Аферисты использовали сгенерированное нейросетью изображение артистки для обращения в микрофинансовую организацию, уточнил представитель певицы Сергей Пудовкин.
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