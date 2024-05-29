Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Раменском

Десять команд и почти 150 участников выступили на фестивале «Город танцует в парках» в Раменском. Второй год подряд лучшие коллективы округа пытаются удивить звездное жюри во главе с заслуженным артистом России Егором Дружининым.
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