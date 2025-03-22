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Круговой о расизме: «С трибун постоянно кто-то кричит. Везде ухают – и в России, и за рубежом»

– В продолжение темы с инцидентом с Венделом: ты был на большинстве стадионов во многих городах России.

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