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Вознесение Господне в 2025 году: как отметить, традиции праздника

Вознесение Господне в 2025 году: как отметить, традиции праздника

Сегодня, 29 мая, православные верующие в России отмечают Вознесение Господне. Это один из самых древних и важных праздников для православной церкви, он символизирует завершение земного пути Иисуса Христа и его восхождение на небеса.

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