"Не буду вам мешать, Владимир": Секретная договорённость Трампа и Путина по Украине. США берут паузу

Просчитана секретная договорённость Дональда Трампа и Владимира Путина по Украине. Суть негласной сделки обрисовал Майкл Бом: "Не буду вам мешать, Владимир".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Одессе ад. Суда НАТО вспыхнули. Тонны оружия из Стамбула на дне Чёрного моря: Москву бьют "Байрактары", поставленные в день переговоров
- Киев "сдаёт" Николаев и Одессу? Ультиматум России не услышали: "Генерал Прорыв" и спецназ КНДР ждут приказа"
- Patriot всё? Ракетная «дискотека ужаса» для киевской «оборонки»
Свежие комментарии