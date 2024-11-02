Маск думает о переезде в Россию в случае победы Харрис Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не останется в США, если на предстоящих президентских выборах победит Камала Харрис.
США влезли в Украину из-за нескольких мстительных баб
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Александр Клишин
Держим кулаки за Хариса. Она добьет пиндосию.
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6 час.
TF
Tatyana Fedotova
Если только создать шарашки новые для таких вот. Пусть поработает на Россию, а то мечется сволочь. Ищет выгоду.
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5 час.
Дарья Ли
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД? ПРИ ТОМ, ЧТО ВСЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ И ДОГОВОРЕННОСТИ ПОШЛИ ПСУ ПОД ХВОСТ, ПРИ ТОМ, ЧТО ЧЕРНОЕ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ БЕЛЫМ, ЕСЛИ ОБ ЭТОМ ДОГОВОРИЛИСЬ ДЕСЯТОК ПОЛИТИКОВ? СМЕШНО.
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4 час.
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