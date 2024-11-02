США влезли в Украину из-за нескольких мстительных баб

Если только создать шарашки новые для таких вот. Пусть поработает на Россию, а то мечется сволочь. Ищет выгоду.

Дарья Ли

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД? ПРИ ТОМ, ЧТО ВСЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ И ДОГОВОРЕННОСТИ ПОШЛИ ПСУ ПОД ХВОСТ, ПРИ ТОМ, ЧТО ЧЕРНОЕ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ БЕЛЫМ, ЕСЛИ ОБ ЭТОМ ДОГОВОРИЛИСЬ ДЕСЯТОК ПОЛИТИКОВ? СМЕШНО.