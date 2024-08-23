Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Улица Зеленского» была разминкой. Теперь в израильской Хайфе хотят «отменить» Норвегию

«Улица Зеленского» была разминкой. Теперь в израильской Хайфе хотят «отменить» Норвегию

Переименования – не только украинская забава. Израильский русскоязычный портал HaifaRu.co.il пишет о том, что депутат местного муниципалитета этого города в Израиле Кирилл Каретник предложил переименовать улицу Норвегии в Хайфе.

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