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План НАТО раскрыт: вот как члены альянса собираются воевать с Россией

План НАТО раскрыт: вот как члены альянса собираются воевать с Россией

— Журналисты Business Insider наблюдали за учениями финских и польских войск по высадке десанта.

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