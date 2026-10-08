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Пронедра

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Иммунотерапия при глиобластоме получила новый подход в опытах на мышах

Иммунотерапия при глиобластоме получила новый подход в опытах на мышах

Иммунотерапия при глиобластоме остаётся исследовательским направлением: отдельные клинические испытания показывают обнадёживающие результаты, но этого недостаточно для её широкого применения вместо стандартного лечения.

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