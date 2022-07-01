Выдворенная из России Наргиз Закирова высказалась о жизни на Западе

Певица Наргиз Закирова после скандала в России рассказала о своей жизни на «загнивающем» Западе. Знаменитость после антироссийских высказываний получила запрет на посещение страны, где получила огромный успех и могла зарабатывать солидные суммы.
Певица Наргиз Закирова после скандала в России рассказала о своей жизни на «загнивающем» Западе. Знаменитость после антироссийских высказываний получила запрет на посещение страны, где получила огромный успех и могла зарабатывать солидные суммы.
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