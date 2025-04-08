Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Никто такого не видел»: Трамп анонсировал оборонный бюджет на $1 трлн

«Никто такого не видел»: Трамп анонсировал оборонный бюджет на $1 трлн

Новый оборонный бюджет Соединенных Штатов составит $1 трлн. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, в ходе которой обсуждались удары по хуситам.

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