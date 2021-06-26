Испанский слизень: На Подмосковье и соседние регионы обрушилось нашествие ядовитых моллюсков. Разбираем ситуацию

Ничто в этом мире не доставило человечеству столько сложностей, сколько он доставил себе сам. Войны, восстания и экологические кризисы — вот только малая часть тех челленджей, что люди придумали самостоятельно.
Популярные статьи
- Корифена: Рыба, которую может поймать только мастер. Скорость в 65 км\ч и высокий интеллект сделали её легендой
- Джек-рассел терьер: В каждой норе затычка. История о том, как британцы вывели «ядерный реактор на ножках»
- Антарктический комар: Крупнейшее наземное животное Антарктиды. Есть риск, что именно оно погубит Южный полюс
Свежие комментарии