Книга животных

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Испанский слизень: На Подмосковье и соседние регионы обрушилось нашествие ядовитых моллюсков. Разбираем ситуацию

Испанский слизень: На Подмосковье и соседние регионы обрушилось нашествие ядовитых моллюсков. Разбираем ситуацию

Ничто в этом мире не доставило человечеству столько сложностей, сколько он доставил себе сам. Войны, восстания и экологические кризисы — вот только малая часть тех челленджей, что люди придумали самостоятельно.

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