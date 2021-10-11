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Зачем Гарибашвили встречался с Пашиняном?

Зачем Гарибашвили встречался с Пашиняном?

В Закавказье все стало приходить в лихорадочное движение. Там почувствовали падение влияния западных и международных организаций и начало острого соперничества внешних региональных игроков – Турции и Ирана.

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