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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниэль Тайс официально перешел в «Маккаби Тель-Авив»

« Маккаби Тель-Авив » объявил о подписании Даниэля Тайса . 34-летний центровой (203 см) заключил с израильским клубом двухлетний контракт.

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