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Город без водителя: как автопилоты меняют транспортную систему

Город без водителя: как автопилоты меняют транспортную систему

Каким станет город, когда значительная часть транспорта перейдет на автопилот? Какие изменения ждут пассажиров и что произойдет с привычными профессиями? Ответы на эти вопросы искали в беседах с теми, кто непосредственно занимается внедрением автономных систем.

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