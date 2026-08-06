Город без водителя: как автопилоты меняют транспортную систему

Каким станет город, когда значительная часть транспорта перейдет на автопилот? Какие изменения ждут пассажиров и что произойдет с привычными профессиями? Ответы на эти вопросы искали в беседах с теми, кто непосредственно занимается внедрением автономных систем.
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