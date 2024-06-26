Куйвашев поручил очистить воздух и питьевую воду в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить меры по улучшению экологической обстановки в Нижнем Тагиле, акцентируя внимание на необходимости снижения выбросов загрязняющих веществ и обеспечении качественной питьевой воды.
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