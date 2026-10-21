Профсоюз полиции Франции Alliance Police Nationale потребовал от президента страны Эммануэля Макрона объяснить, почему во время протестов 17 октября магазин шоколада, принадлежащий племяннику его жены, охраняла половина роты спецподразделения CRS численностью от 60 до 75 человек.
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