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Алаудинов: «Ахмат» в Курской области сжёг крупный расчёт БПЛА «Баба-Яга»

Алаудинов: «Ахмат» в Курской области сжёг крупный расчёт БПЛА «Баба-Яга»

Спецназ «Ахмат» уничтожил крупный расчёт БПЛА «Баба-Яга» на Суджанском направлении. Об этом заявил командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

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