Воскресенье, 0️⃣7️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 💪Всемирный день здоровья 🙏Благовещение ⛏️День геолога 📡День рождения Рунета 🚢День памяти погибших подводников 💉День косметолога 🎣День государственных органов рыбоохраны 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1795 год - Франция приняла закон "О введении Метрической системы мер", по которому единицей измерения длины установлен метр, а массы - килограмм 📔 1827 год - проданы первые спички, какие мы их знаем сегодня 📔 1934 год - в СССР с целью охраны рыбных ресурсов и контролем за их рациональным использованием образован госорган - Главрыбвод 📔 1946 год - в составе РСФСР образована Кёнигсбергская область, ныне - Калининградская область РФ 📔 1948 год - основана ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization, WHO).